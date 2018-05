Tumori, 35mila casi all'anno in Campania. Trenta milioni per migliorare la radioterapia

Trenta milioni di euro per migliorare la radioterapia oncologica. In Campania, ogni anno, sono circa 35mila i casi di tumore e la radio è una delle terapie più efficaci per oltre 20mila. Ecco perché, sarebbe necessario implementare la strumentazione degli ospedali campania. Di questo si è discusso all’Hotel Santa Lucia, nel convegno “Innovazione e moderne tecnologie in Radioterapia” sul miglioramento delle tecnologie a scopo terapeutico contro i tumori. Tema centrale dell’incontro sono stati i finanziamenti statali previsti dall’articolo 5/bis del “decreto Mezzogiorno”, in favore della Regione Campania (circa 30 milioni di euro), relativamente all’implementazione dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nel Sud Italia.

All'incontro hanno preso parte i vertici dei principali istituti oncologici del mezzogiorno, tra cui il Pascale di Napoli, rappresentanti isituzionali e aziende che hanno presentato dati e ricerche su cure sempre meno invasive e sempre più efficaci.