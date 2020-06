Tumori della pelle, dati alti nel weekend di prevenzione. Ascierto: "Covid ritardato visite controllo"

Sono state effettuate 240 visite, individuati 8 sospetti melanomi, 3 nei atipici, 12 carcinomi basocellulari ed un sospetto carcinoma squamocellulare. Si tratta del risultato del fine settimana della prevenzione, promosso dal Pascale e dalla Fondazione Melanoma Onlus.

Un appuntamento di prevenzione che ha visto, nel camper installato sabato e domenica in via del Gesù, protagonisti il professore Paolo Ascierto, direttore del Dipartimento melanoma, immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto dei tumori di Napoli, e la sua equipe.

"Anche se abbiamo a disposizione nuovi farmaci importanti nella cura del melanoma - dice Paolo Ascierto - la prevenzione rappresenta sempre l'arma più importante ed efficace per i tumori della pelle. Infatti, quando la diagnosi viene fatta nelle fasi iniziali, il tutto può essere risolto con un semplice atto chirurgico. Tra l'altro, in questi 2 giorni a Piazza del Gesù i nostri medici hanno effettuato un numero importante di visite con un numero altrettanto importante di diagnosi sospette per tumori della pelle".

Secondo gli esperti i numeri sono relativamente alti rispetto a precedenti manifestazioni di prevenzione. "Non vorrei – è l'interpretazione che dà Ascierto – che effettivamente molte persone abbiano ritardato la visita di controllo. Questo ci invoglia a proseguire con manifestazioni come questa".

Il direttore del Pascale, Attilio Bianchi, ha intanto annunciato nuove iniziative, proprio perché "la prevenzione resta il cardine fondamentale della lotta contro il cancro".