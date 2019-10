Tumori, in Campania cura gratis per il melanoma

"Abbiamo deciso di fornire gratuitamente una terapia che non viene rimborsato dal Sistema sanitario nazionale" ai pazienti affetti da melanoma con metastasi cerebrali. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della trasmissione "Campania Regione Europea" in onda su LiraTv. La terapia, combinazione di ipilimumab e nivolumab, un anno fa era stata approvata dall'Aifa ma non in fascia di rimborsabilità da parte del Ssn.

"La Regione - ha spiegato De Luca - investe 3 milioni di euro per consentire la fruizione gratuita di questa terapia che costa 60mila euro all'anno. È un altro segno di grande attenzione, di grande rinnovamento della sanità campana in attesa che, finalmente, nel mese di novembre si chiuda la storia ultradecennale del commissariamento della sanità campana. Sarà un altro miracolo fatto".