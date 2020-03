Iorestoacasa, 5 trattamenti fai da te per capelli

Come avere cura dei propri capelli al tempo del Coronavirus. Andare dal parrucchiere per una messa in piega, un taglio o un colore, sembra, ormai, un ricordo lontano. Tutti sappiamo che restare a casa in questo momento è necessario per tutelare la nostra salute e quella degli altri. E allora rispettiamo questo obbligo, ma non rinunciamo alla nostra bellezza e al benessere dei nostri capelli. Abbiamo chiesto consigli all’hair stylist napoletano Mirko Di Mare, che ci ha svelato alcuni trattamenti naturali da preparare in casa per avere capelli sani e luminosi.

“Mirko Di Mare e il suo Team vi consiglia delle ricette fai da te per curare la vostra chioma con prodotti naturali al 100%. Ma prima vogliamo ricordarvi che i capelli, come il resto del corpo, subiscono le conseguenze di uno stile di vita scorretto. La prima cosa da fare è, quindi, correggere le nostre abitudini quotidiane: beviamo tanta acqua, mangiamo sano ed eliminiamo il fumo. Possiamo passare, ora, all'elenco delle nostre ricette fai da te, ognuna con una funzione diversa.

1) Per capelli lucenti e setosi:

3 CUCCHIAI DI BURRO DI KARITÉ per idratare capelli secchi e danneggiati

3 CUCCHIAI DI MIELE, per renderli più luminosi e per fare un pieno di vitamine

2 CUCCHIAI DI OLIO D’OLIVA, per ammorbidirli e renderli setosi

Miscelare il tutto, applicare su tutta la chioma e tenere in posa 15/20 minuti.

2) Contro la caduta dei capelli:

500 ml d’ACQUA

Aghi di ROSMARINO per rendere i capelli morbidi, lucenti e resistenti

MENTA, per far respirare la cute

Lasciare macerare per un giorno il rosmarino e la menta nell’acqua, portare l’acqua in ebollizione e, infine, filtrare il tutto in modo da eliminare gli aghi di rosmarino e le foglie di menta. Dopo lo shampoo, passare l’impacco sul cuoio capelluto, massaggiando delicatamente. Tenere in posa 30 minuti.

3) Per capelli morbidi e corposi:

1 foglia di ALOE VERA, per dare corposità ai capelli

10 gr di OLIO D’ARGAN PURO, per idratare i capelli

10 gr di OLIO D’OLIVA, per dare morbidezza Estrarre la gelatina dalla foglia di aloe vera, frullarla, aggiungere l’olio d’argan e l’olio d’oliva. Applicare prima dello shampoo tenendo in posa per 45 minuti.

4) Per i capelli grassi:

ACETO DI MELE, per le sue proprietà detergenti e sgrassanti, dà luce e forza ai capelli

Oppure 2 LIMONI

Applicare sui capelli bagnati l'aceto di mele o il succo di due limoni massaggiando il cuoio capelluto, risciacquare.

5) Scrub antiforfora/cute secca:

BALSAMO BIO

10/15 gr di ZUCCHERO

2 CUCCHIAI DI OLIO ESSENZIALE DI TEA TREE

Massaggiare delicatamente ma costantemente, sciacquare con acqua abbondante. Se la cute è particolarmente secca, si può sostituire il balsamo con un olio vegetale oppure con l’olio di jojoba, ma è necessario uno shampoo delicato o bio. Questa soluzione non solo dona sollievo dal prurito ma dà anche una sensazione di freschezza alla cute".