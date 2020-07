Fegato al posto della milza: trapianto da primato per un paziente napoletano

Si definisce trapianto eterotopico quel tipo di trapianto durante il quale l'organo viene collocato in una sede diversa dalla sua sede naturale. Quello avvenuto al Policlinico Sant'Orsola di Bologna è stato il primo trapianto eterotopico di fegato parziale. A subirlo un paziente quarantenne napoletano: una porzione del suo fegato gli è stata trapiantata al posto della milza. L'operazione è stata pubblicata dall'American Journal of Transplantation: la porzione di fegato è cresciuta tanto da svolgere autonomamente la propria funzione. A quel punto i medici hanno tolto il fegato originario, che presentava metastasi epatiche da tumore del colon, non resecabili.

Il paziente, un uomo di 40 anni di Napoli, ora sta bene e conduce una vita normale.