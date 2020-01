Sessualità e adolescenti: tutti i pericoli della rete

La principale fonte di informazione degli adolescenti sul tema sessualità è internet. "Una prassi sbagliata e pericolosa" spiega Fabio Perricone, specialista in ginecologia ed ostetricia, con formazione in medicina della riproduzione. "Sulla rete, sessualità è sinonimo di pornografia. In questo modo, i ragazzi vengono a contatto con modelli e aspettative deviate, che possono portare a un rapporto problematico col sesso. E' necessario che qualcuno in famiglia parli di questi temi ai ragazzi".

(Fabio Perricone ha conseguito il Master in andrologia e medicina della sessualità presso l’Università di Padova. Promotore di campagne di prevenzione sulla salute sessuale e fertilità divulgate principalmente tramite il progetto DiGit-Pro - Infofertili)

