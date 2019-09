Bagnoli, per tutta la giornata di sabato screening gratuiti

Tornano oggi - sabato 14 settembre - i 'Sabato dello screening'. Appuntamento nella X municipalità, in viale della Liberazione (Fuorigrotta-Bagnoli), dove dalle 9 alle 18 personale dell'Asl sarà presente con un poliambulatorio aperto a tutti. Le prestazioni sono erogate gratuitamente, senza prenotazione. Si consiglia, però di recarsi sul posto in anticipo, visto che già dal mattino centinaia di persone si sono presentate in fila.

Potrà essere effettuato il pap test, visite al seno e mammografie. Sarà distribuito il kit per lo screening del tumore del colon retto. Disponibili anche la mappatura dei nei, le spirometrie, le visite di prevenzione cardiovascolari.