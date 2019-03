Tumori, scoperta made in Naples: arrivano i complimenti di Salvini

"Sono una soddisfazione enorme per un ricercatore": così il professore Antonio Giordano ha commentato i ringraziamenti diretti a lui e al suo team da parte del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Giordano dopo 4 anni di ricerca è riuscito a scoprire, insieme ad un team messo insieme tra Siena, Napoli, Avellino e Philadelphia, il ruolo di una proteina nella cura dei tumori.

Lo studio è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista Nucleic Acids Research, e tratta del ruolo della proteina HNRNPD nella riparazione del DNA.

Giordano è direttore dell’Istituto Sbarro per la ricerca sul cancro presso la Temple University. Il suo team è composto da ricercatori italiani presenti a Philadelphia in costante contatto con i team italiani dell’Università di Siena, dell’Istituto Tumori di Napoli Pascale e CROM di Mercogliano (Avellino).

Giordano ha colto l'occasione per fare un appello alla politica, "perché aumenti e renda i finanziamenti accessibili a chi fa un lavoro eccezionale che non viene considerato. I ricercatori italiani non diventano intelligenti in America, questo lavoro dimostra che se crediamo nei nostri giovani, questi riescono a produrre grandi risultati".