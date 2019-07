Sali minerali, perché sono importanti e come reintegrarli in estate

Per combattere l’afa estiva i medici consigliano di reintegrare i sali minerali con l’alimentazione e bevendo molta acqua. Ma cosa sono esattamente questi sali minerali? Sono composti inorganici indispensabili per il corretto funzionamento delle funzioni biologiche che, però, il nostro organismo non produce ma assimila dal consumo di acqua, piante e animali. Per questo, soprattutto nei caldi mesi estivi quando la sudorazione è abbondante, è importante reintegrarli con l’alimentazione. Ma in quali cibi sono contenuti i sali minerali e come reintegrarli in caso di carenza? Lo abbiamo chiesto alla dott.ssa, biologa nutrizionista, Diana De Falco che ci ha anche svelato alcune ricette gustose per ottenere in poche mosse ottimi integratori di sali minerali.

Dott.ssa, cosa sono i sali minerali e quale funzione svolgono nel nostro organismo?

“I sali minerali sono sostanze inorganiche che normalmente vengono assunte con l’alimentazione. Nel nostro organismo svolgono due funzioni principali:

Pur non essendo coinvolti in prima linea nella produzione di energia, svolgono un ruolo chiave: aiutano i nostri enzimi ad ottenerla dai macronutrienti (lipidi, proteine e carboidrati). Contribuiscono al buon funzionamento fisiologico cellulare in quanto regolano il bilanciamento idrosalino. È chiaro, quindi, che sono essenziali per il nostro fabbisogno in quanto alla base di crescita, sviluppo e cicli metabolici”.

In quali cibi sono contenuti?

“Direi tutti! Ebbene sì, non solo frutta e verdura ne contengono in grandi quantità, ma ne sono particolarmente ricchi tutti i cibi di origine vegetale e animale, da non dimenticare l’acqua. E’ importante, quindi, seguire regimi alimentari ben variegati ed equilibrati”.

Cosa può comportare una loro carenza?