De Luca: "Con l'Ospedale del Mare abbiamo risolto il problema barelle al Cardarelli"

"L'Ospedale del Mare non avrebbe aperto neanche nel tremila senza la tenacia della Regione, senza la nostra determinazione. Avrebbe fatto la fine della città dello Sport di Bagnoli, avremmo trovato un accampamento rom, avrebbero fregato cavi di rame e fili elettrici". Così il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in un'intervista a radio Crc. Il presidente della giunta ha confermato che l'Ospedale del Mare "sarà completo entro dicembre ma è partito già il pronto soccorso. Grazie alla riapertura del pronto soccorso al Cto e alle nuove aperture nell'hinterland, abbiamo risolto anche il problema delle barelle al Cardarelli". Nel nosocomio di Napoli Est "circa 900 persone, i 2/3 del personale, sono state assunte grazie a nuovi concorsi. Parliamo di seimila nuove assunzioni nella Sanità", ha sottolineato De Luca, "con concorsi puliti, senza porcherie clientelari".

"Quando oggi andiamo a Roma a parlare di sanità si alzano in piedi, ci rispettano e non fanno i sorrisini che facevano fino a qualche tempo fa, quando per dieci anni non ci sono stati sblocchi e assunzioni di personale", conclude De Luca.