Orticaria solare, quali sono i sintomi e come prevenirla: risponde l’esperto

Numerosi sono i danni che una scorretta ed eccessiva esposizione solare può provocare alla pelle. Dai tumori cutanei (come il melanoma, il basalioma o il carcinoma a cellule squamose) alle fotodermatosi. Tra queste ultime una delle più frequenti è l’orticaria solare: una reazione della cute conseguente a un’esposizione solare di pochi minuti. Si manifesta con segni e sintomi simili a quelli che si osservano in un comune eritema solare, quali prurito, bruciore, gonfiore o rossore. A causarla sono i raggi ultravioletti della luce del sole che stimolano nella pelle delle persone predisposte le immunoglobuline IgE, i mastociti cutanei e i basofili ad avviare una cascata infiammatoria. Anche se generalmente l’orticaria solare è causata dall’esposizione al sole, si sono registrati anche casi provocati dalla luce artificiale. Ma in quali aree della pelle può comparire e come si può prevenire? Ne abbiamo parlato con il dott. Marco Palla, dermatologo dell’ Istituto Nazionale Tumori “Fondazione Pascale”, ricercatore presso la Struttura Complessa Melanoma e Terapie Innovative del Pascale diretta dal Prof. Paolo Ascierto.

- Dott. Palla, cos’è l’orticaria solare?

“E’ un’eruzione cutanea che compare in seguito alla prima esposizione solare nel periodo estivo”.

- Come si riconosce?

“Si presenta in genere con un arrossamento (eritema) o comparsa di rilievi cutanei (pomfi distribuiti soprattutto nelle regione del tronco), accompagnati da prurito di variabile intensità”.

- Esistono diversi tipi di allergie solari?

“Esistono differenti eruzioni cutanee associate all’esposizione solare. L’ orticaria solare è tra le più frequenti, e associata prevalentemente all’esposizione ai raggi UV che sono i fattori scatenanti. Comunque, in caso di manifestazioni importanti ed estese, è utile rivolgersi allo specialista per una diagnosi più specifica”.

- Ci sono soggetti più a rischio?

“L’orticaria solare può colpire tutti i soggetti, ma fattori di rischio sono la storia personale e/o familiare di manifestazioni allergiche o simil-allergiche, la carnagione chiara e l’esposizione acuta al sole tipo quella del fine settimana”.

- Come viene trattata?

“Il trattamento della forma lieve prevede l’utilizzo di anti-istaminico. Nelle forme più gravi è preferibile rivolgersi allo specialista dermatologo”.

- Come si può prevenire la sua comparsa?

“La prevenzione prevede innanzitutto la necessità di seguire in modo appropriato le norme della corretta esposizione al sole, quindi avere una esposizione graduale, evitare l’esposizione dalle 12 alle 16, mettere protezione solare (spf 30 o 50) ripetendo l’ applicazione ogni 2 ore e dopo ogni bagno. È possibile, eventualmente, assumere integratori specifici prima e durante l’esposizione”.