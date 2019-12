Cultura della salute, dall'Asl Na1 Centro arrivano gli "Open Point"

Novità dall’Asl Napoli 1 Centro: oggi alla stazione metropolitana Piscinola-Scampia, grazie alla disponibilità dei locali concessi da Eav, è stato attivato il primo "Open Point" dell’Asl Napoli 1 Centro e presto molti altri “punti” al servizio dei cittadini saranno aperti in altre stazioni e luoghi di grande afflusso.

Che cosa sono gli Open Point

Lo scopo degli "Open Point" è rendere concreto quanto previsto dal “Piano triennale 2019-2021 di sviluppo e riqualificazione del Servizio Sanitario Campano”. Tra i concetti essenziali: la centralità del paziente, la promozione della salute, l’orientamento dell’assistenza nella dimensione territoriale, il miglioramento della qualità dell’assistenza.

Si tratta quindi di “postazioni avanzate sociosanitarie integrate di prossimità”, deputate appunto all’accoglienza e all’orientamento del cittadino per sviluppare una cultura di maggior conoscenza per la promozione della salute e per creare un collegamento ancor più diretto con i servizi dell’Asl Napoli 1 Centro.

La presentazione di Ciro Verdoliva

“L’obiettivo del mandato conferitomi dal Presidente De Luca – ha spiegato il direttore generale Ciro Verdoliva – è quello di rivoluzionare un’Asl che ha grandissime professionalità, ma che per tanti anni è stata abbandonata a se stessa ma ancor peggio, è stato mortificato l’eccellente lavoro svolto da tanti a causa di una mancanza assoluta di comunicazione e di contatto con gli utenti”.

“Gli "Open Point" sono veri e propri punti di contatto – ha aggiunto ancora il direttore – un modo in più che abbiamo per andare incontro ai nostri utenti, accendere la curiosità e aiutarli ad entrare in contatto con i servizi territoriali”.

Forniranno quindi informazioni (su screening, vaccinazioni, percorsi sanitari, cure domiciliari, accoglienza sociosanitaria, promozione di stili di vita salutari) in vari campi d’azione (famiglia, salute di genere, disabilità, dipendenze, bullismo, pari opportunità e molto altro). “Grazie a questi "Open Point" – ha concluso Verdoliva – creiamo dei punti di contatto tra Asl Napoli 1 Centro e il territorio, così da colmare i bisogni di una vasta area della popolazione altrimenti non toccata dalle informazioni sui servizi offerti e favorire un accesso corretto alle nostre strutture erogatrici di salute”.