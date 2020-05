Fase 2 e alimentazione, la nutraceutica per rinforzare le difese immunitarie

Lunedì 4 maggio è partita la fase 2, tra incertezze e tanta speranza che si possa trovare quanto prima un vaccino. Spesso e volentieri si parla di come ci si può difendere dalle infezioni virali. L'alimentazione è una delle principali armi: una dieta corretta e sana rinforza il nostro sistema immunitario e ci protegge dagli attacchi patogeni esterni. Non è una caso che proprio la dieta mediterranea è ai primi posti per le sue capacità nutritive. Ma risulta fondamentale conoscere le proprietà e i benefici di alcuni cibi, fondamentali per la nostra salute, che non devono mancare nella nostra alimentazione quotidiana. Ed ecco che entra in gioco la “nutraceutica”. Di cosa si tratta?

“Un nutraceutico - spiega la dott.ssa Noemi Marigliano, esperta in scienze nutraceutiche - è una sostanza alimentare, contenuta nei cibi che ha comprovate caratteristiche benefiche, riequilibrative e protettive per la salute sia fisica che psicologica di ognuno di noi. Dove possiamo trovare i nutraceutici? Nel pomodoro, nel parmigiano, nei latticini, ma anche nell'olio extravergine di oliva, nel vino rosso e nelle mele. Il pomodoro contiene licopene, un carotenoide, al quale vengono attribuite proprietà antiossidanti, ed in grado di catturare i radicali liberi agendo sulle membrane cellulari e sulle lipopotreine. Il parmigiano, ricco di calcio, è un minerale fondamentale per la formazione e funzionalità ossea e di vitamine del gruppo B, utili nello stimolare e rafforzare il sistema immunitario. I latticini, come fior di latte, mozzarella, contengono triptofano, un aminoacido essenziale, precursore della serotonina, meglio conosciuta come l'ormone della felicità. Una tavola che comprende questi prodotti, alimenti base anche della dieta mediterranea - conclude la dott.ssa Marigliano -, non può che aiutarci a rinforzare le difese immunitarie difendendoci dalle infezioni virali, e, al tempo stesso, a darci quell'energia necessaria per affrontare la quotidianità!”.