Nuovo ospedale di Giugliano: "Sarà pronto entro il 2024"

Nella seduta di Question Time del Consiglio della Regione Campania del 24 gennaio, Il Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli ha presentato un’interrogazione a risposta immediata per conoscere lo stato dell’iter della progettazione del nuovo ospedale di Giugliano in Campania e se è stato ipotizzato un cronoprogramma per tutte le fasi, dalla progettazione all’esecuzione dei lavori.

"Nello scorso giugno facemmo un’audizione dove si parlò del progetto del nuovo ospedale di Giugliano. Questa struttura per la cui realizzazione ci stiamo battendo da anni rappresenterebbe una svolta per il territorio e se i tempi di consegna verranno rispettati i cittadini giuglianesi potranno avere presto un nuovo ospedale”, ha detto il Consigliere Borrelli.

L’assessore alle Attività produttive Antonio Marchiello ha risposto:” Dopo due mesi dell’audizione del 27 giugno 2019 è stato sottoscritto tra Regione Campania, Ministero della Salute e Ministero dell’Economia il programma che prevede la realizzazione del nuovo presidio Ospedaliero di Giugliano. Sono state approvate misure di acceleramento e di semplificazione degli interventi come d’accordo di programma. Inoltre è previsto un cronoprogramma tipo che regola tutte le fasi del progetto fino alla conclusione dei lavori, che sarà consultabile dal sito della Regione Campania. È prevista la pubblicazione del bando di gara per la progettazione entro il 31 agosto 2020, l’espletamento della gara lavori entro il 31 dicembre 2021 mentre la data del collaudo è programma entro il 31 dicembre 2024”.

“Seguiamo le vicende di questo nuovo ospedale da tempo. Ci sembra che finalmente si stia procedendo nella direzione giusta", ha concluso il Consigliere Borrelli.