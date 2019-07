La Nevralgia di Arnold, quali sono le cause e come si cura?

La Nevralgia di Arnold è un tipo di cefalea occipitale che può provocare gravi disturbi, spesso fortemente invalidanti. Si manifesta con un dolore intenso e pulsante che origina nella zona occipitale, coinvolgendo il nervo occipitale di Arnold, e si può estendere al lato anteriore del capo e alla regione oculare. Questo disturbo viene, generalmente, considerato una patologia rara anche se, essendo confusa spesso con sindromi emicraniche o algie craniche a diversa eziologia, potrebbe essere più frequente di quanto si immagini. Ma quali sono le cause scatenanti e come viene trattata questa nevralgia? NapoliToday lo ha chiesto al dott. Fabrizio D’Urso, fisioterapista esperto in Riabilitazione dei Disordini Muscolo-Scheletrici e del Movimento.

Cos’è la Nevralgia di Arnold?

“La Nevralgia di Arnold o Nevralgia Occipitale è una sindrome dolorosa catalogata come forma di cefalea occipitale, spesso cronica e sottodiagnosticata, a carico del passaggio cervico-occipitale data dall'irritazione del Nervo di Arnold (Nervo Occipitale) che origina dalla branca posteriore della II radice Cervicale”.

Quali sono i sintomi?

“I soggetti affetti da questo problema lamentano una sintomatologia dolorosa di durata variabile dai pochi attimi ad ore o addirittura della durata di giorni, nella maggior parte dei casi monolaterale(raramente si riscontra nella sua forma atipica con dolore costante e bilaterale) e spesso invalidante a carico della zona cervico-occipitale (nuca) che alle volte può irradiarsi lungo il decorso del nervo occipitale ed anche fino alla zona sovraciliare e all'occhio. Il dolore è descritto generalmente come urente, pulsante, come scarica elettrica, o trafittivo. In genere si possono associare altri sintomi come vista offuscata, specie se il dolore si irradia all'occhio o alla regione sovraciliare, ipersensibilità alla luce, dolore al collo che aumenta con il movimento, nausea e vomito, disturbi di equilibrio e coordinazione”.

Quali sono le cause?

“La Nevralgia di Arnold può avere cause di diversa origine. Escludendo malformazioni della cerniera occipito-cervicale e tumori della regione del foro occipitale, tale problema può originare da traumi a livello del rachide cervicale, da patologie degenerative e artrosiche del rachide cervicale superiore, da forti contratture a carico dei muscoli cervicali e nucali che possono comprimere il nervo scatenando il dolore, da importanti stress psico-fisici e in alcuni casi da Artrite Reumatoide. È bene specificare però che in molti casi gli esami strumentali non riescono a rilevare alcun tipo di alterazione o problema che possa causare irritazione al nervo, per cui in molti casi l'eziologia del problema è sconosciuta”.

