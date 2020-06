I 5 migliori centrifugati drenanti e anticellulite

Ideali per rinfrescarsi in una calda giornata estiva ma adatti anche a combattere cellulite e ritenzione idrica. Per una pausa che nutre e rinfresca non c’è niente di meglio di una colorata centrifuga di frutta e verdura, la soluzione ideale per fare un carico di energie e ridurre la quantità di liquidi in eccesso presenti sulle gambe. Ma perché abbiamo effetto è importante scegliere la frutta e la verdura di stagione e con proprietà antiossidanti, antinfiammatori, drenanti e depurativi. NapoliToday ha chiesto consigli al dott., biologo nutrizionista, Marty Fierro, che ci ha consigliato i migliori 5 centrifugati drenanti e anticellulite per l’estate, caiscuno con benefici e proprietà differenti.

1) Centrifuga drenante ed energizzante:

2 mele rosse (ricche di pectina, un polisaccaride che aiuta a controllare i livelli di colesterolo)

1 carota (contiene beta carotene, importante per il benessere della pelle, cuore e occhi)

zenzero (ha proprietà digestive, accelera il metabolismo, e un effetto drenante)

2) Centrifuga drenante e depurativa:

1 finocchio (contiene anetolo, una sostanza con effetto drenante e purificante)

1 gambo di sedano (ricco di sedanina e vitamina A, entrambe con un effetto antinfiammatorio)

2 pompelmi (ricchi di vitamina C e antiossidanti, aiutano a bruciare i grassi)

3) Centrifuga drenante e antiossidante:

3 prugne rosse (ricche di sali minerali, contrastano l’osteoporosi)

frutti di bosco misti (ricchi di potassio, favoriscono l’eliminazione di acqua a livello renale)

1 grappolo di uva nera (contiene resveratrolo, sostanza protettivo per i vasi sanguigni)

4) Centrifuga drenante e dissetante:

1 fetta di anguria (ricca di licopene e beta carotene, ha una funzione diuretica e contrasta la ritenzione idrica)

1 limone (ha un effetto antiossidante e aiuta l'organismo anche nella produzione di collagene)

menta fresca (è digestiva, antisettica e rinfrescante)

5) Ace Plus: