Metabolismo, come accelerarlo: 6 spuntini che aiutano a dimagrire

Anche quando si segue una dieta, è importante non soffrire la fame. Alla base di ogni dieta sana ed equilibrata c’è la stimolazione del metabolismo. Questo significa che per bruciare rapidamente le calorie assunte con il cibo, bisogna mangiare più volte al giorno, frazionando i pasti e optando per alimenti che accelerino il senso di sazietà e rallentino l’assorbimento di zuccheri e grassi. Mangiare poco ma più volte al giorno non interrompe, quindi, il processo di dimagrimento ma lo asseconda. Attenzione, però, a quel che si mangia quando si ha voglia di uno spuntino. Quali sono i cibi giusti, adatti a una pausa salutare, saziante e che stimoli il metabolismo? Ecco 6 spuntini spezza-fame consigliati dal dott., biologo nutrizionista, Marty Fierro.

Frutta di stagione. Nel mese di novembre possiamo scegliere tra le mele, le melegrane, le arance, le pere, i mandarini, i kiwi, i pompelmi, i fichi d'India, l'uva e i cachi. Questi frutti, ricchi di sali minerali e vitamine, sono ottimi alleati contro la tosse e il raffreddore, tipici di questa stagione, oltre a vantare importanti proprietà diuretiche e lassative.

Yogurt. In commercio se ne trovano diverse tipologie: il magro, il greco, il parzialmente scremato, l'intero, il vegetale. Tutte contengono miliardi di fermenti lattici vivi, la cui funzione è rivitalizzare la flora intestinale. Consumare 1 yogurt al giorno è, quindi, un'ottima abitudine alimentare per il benessere dell'intestino e non solo.

Frutta secca. Si consiglia di consumarne 15/30 grammi al giorno. Le mandorle, le noci e le nocciole sono una importante fonte di calcio, magnesio e fosforo. Inoltre, contenendo Omega 3, sono in grado di prevenire le malattie cardiovascolari.

Una fetta di pane integrale o di segale associata a una quota proteica. Si può scegliere tra la bresaola, la fesa di tacchino o il tonno al naturale. E' un ottimo spuntino per chi pratica attività fisica, ma non solo. Reintegra il fabbisogno proteico grazie alla presenza di valina, leuicina e isoleuicina (gli amminoacidi rammificati che nutrono le fibre muscolari).

Pinzimonio di verdura cruda. Pulite la verdura cruda (ravanello, bastoncini di carote, piccoli pezzi di finocchio o di sedano) e conditela con una emulsione di olio vegetale (d'oliva, o di canapa, o di semi di sesamo) e limone. Ecco un ottimo spuntino saziante, salutare e ipocalorico!

Pulite la verdura cruda (ravanello, bastoncini di carote, piccoli pezzi di finocchio o di sedano) e conditela con una emulsione di olio vegetale (d’oliva, o di canapa, o di semi di sesamo) e limone. Ecco un ottimo spuntino saziante, salutare e ipocalorico! Un’altra merenda sana e saziante sono le gallette di riso o di farro. Si consiglia di consumarne 30gr al giorno (a metà mattina o e metà pomeriggio) accompagnati da un velo di marmellata bio senza zuccheri aggiunti, in alternativa da affettati magri o da formaggi spalmabili light".