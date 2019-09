Tumori, Istituto Pascale primo in Italia per cura melanoma

L'Istituto Pascale di Napoli si conferma un'eccellenza della sanità a livello mondiale. A confermarlo sono i dati di Expertscape, la società che valuta medici e ospedali in base a pubblicazioni e ricerche effettuate in tutto il mondo.

Secondo l'agenzia internazionale per la cura del melanoma nessuno è più bravo di Paolo Ascierto, oncologo del Pascale, primo in Italia su 4000 specialisti, secondo in Europa su 25mila, quarto nel mondo su 65mila esperti.

L'Istituto dei tumori di Napoli si piazza ai primissimi posti anche per i vaccini terapeutici antitumori con Luigi Buonaguro al primo posto in Italia, ventesimo in Europa su circa 4100 esperti, e Franco Buonaguro al terzo posto (33esimo a livello europeo).

Ottavo posto in Italia, sempre per i vaccini, anche per un'altra ricercatrice del più grande polo oncologico del Mezzogiorno, Maria Tornesello.

Il Pascale si piazza al quinto posto mondiale anche per le patologie molecolari con Nicola Normanno. Per le neoplasie del polmone a piccole cellule quinto posto in Italia per Alessandro Morabito. Quarto posto per Sandro Pignata per il carcinoma dell'ovaio, 22esimo in Europa su circa 18 mila esperti. Infine undicesimo posto italiano per Antonio Avallone nelle neoplasie del retto e tredicesimo posto per Gaetano Facchini nei tumori urologici.