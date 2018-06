Medici specializzandi senza stipendio: "Così non possiamo andare avanti"

I profani li chiamano erroneamente medici di base o di famiglia. Loro, sono i primi cui ci rivolgiamo per avere consigli sui nostri problemi di salute. Una figura fondamentale del Servizio sanitario nazionale. Eppure, in Campania, i medici specializzandi in Medicina generale, i futuri "medici di famiglia", non percepiscono stipendio da 6 mesi.

Oltre 150 giovani dottori, che hanno vinto il concorso per partecipare al corso triennale di specializzazione, aspettano da gennaio che la Regione versi loro i circa 900 euro mensili previsti dalla borsa. Come se non bastasse, il contratto impedisce loro di svolgere qualsiasi altra attività lavorativa: "La nostra borsa è la più bassa tra tutte le specializzazioni - spiega Francesco Bara, del primo anno - E per noi sta diventando difficile anche sopravvivere".

L'ufficio regionale che cura il corso è la Direzione generale per la tutela della salute, il quale ci ha comunicato che: "Si è trattato di una difficoltà dovuta alla digitalizzazione dei sistemi e alla errata trascrizione di dati, iban e nominativi"

Eppure, l'intoppo del mancato versamento non sembra una novità legata alla contingenza, bensì una triste abitudine: "Io sono al secondo anno e la difficoltà di farsi pagare è storia per questo corso - denuncia Silvio Tuccillo - Ma mai avevano raggiunto i sei mesi di ritardo. Non riesco a pagare nemmeno l'affitto, così non possiamo andare avanti. E dalla Regione abbiamo solo risposte vaghe".

E' sempre la Direzione generale per la tutela della salute ad assicurare una rapida risolzione del problema: "I decreti sono pronti e i pagamenti saranno effettuali tra l'11 e il 12 giugno". Di tutte le mensilità? Purtroppo no, perché i decreti di cui parla l'ufficio riguarderanno soltanto gennaio e febbraio: "Per marzo e aprile bisognerà attendere la settimana successiva" concludono dalla Direzione generale.

"Speriamo sia vero - afferma Silvio Tuccillo - perché non è la prima volta che ci fanno queste promesse. In Campania, i medici di famiglia potrebbero scomparire in pochi anni e se continuano a trattarci così non faranno che accelerare questo processo".