Occhiali appannati con la mascherina? Come risolvere il problema

Sebbene non sia obbligatoria in Campania, in tantissimi per strada indossano la mascherina. Fai da te o acquistata (a cifre spesso salate) in farmacia, viene considerata utile non solo a tutelare se stessi dal virus, ma anche gli altri.

Tra i vari problemi che molti però stanno riscontrando nel suo utilizzo, c'è quello che riguarda le persone che portano gli occhiali. Le mascherine, semplicemente, li fanno appannare al primo respiro.

L'associazione sportiva di immersioni Bolla Blu ha però pensato a fornire a tutti un vademecum, attraverso tre video-tutorial, per sopperire al problema.

I tre metodi per non fare appannare le lenti

Il primo "trucco": piegare il bordo superiore della mascherina – quando è possibile – di un quarto all'interno; Metodo più alla MacGyver: un comune fazzoletto di carta usa e getta, aperto a metà e posizionato nella mascherina all'altezza del bordo superiore con la seconda metà all'esterno, dovrebbe risolvere. Provare per credere; L'ultimo espediente consiste nell'usare un liquido antiappannante, acquistabile anche online. Si spruzza, lascia agire, e si puliscono gli occhiali.

I tre video dimostrativi

