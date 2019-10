Malattie cardiovascolari, cosa evitare a tavola per prevenire il rischio

Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte in Italia e nel mondo occidentale. Ogni anno sono responsabili di 17,5 milioni di morti premature, e si prevede che nel 2030 aumenteranno a 23 milioni. A morire in Italia per malattie cardiovascolari sono circa 127mila donne e 98mila uomini, molti di questi hanno meno di 60 anni. un dato importante e sul quale riflettere è che sono responsabili del 30% di tutti i decessi e colpiscono più dei tumori. In questo gruppo di malattie rientrano le più frequenti patologie di origine arteriosclerotica, tra cui le malattie ischemiche del cuore (infarto acuto del miocardio, sindrome coronarica acuta ed angina pectoris), le malattie cerebrovascolari (ictus ischemico ed emorragico) e le arteriopatie periferiche. Ma quali sono le cause scatenanti? Non è solo questione di predisposizione. A causare queste malattie sono numerosi fattori, tra i principali ci sono: il fumo, il tabacco, la sedentarietà, il consumo di alcol, un’alimentazione scorretta, il sovrappeso e l’obesità, l’ipertensione arteriosa, l’ipercolesterolemia, il diabete. Corrette abitudini alimentari e stili di vita sani - dicono gli esperti - possono prevenire il rischio di queste malattie e ridurre la probabilità di una seconda manifestazione importante. Ma come ci si deve comportare a tavola? Quali cibi preferire e quali evitare? Lo abbiamo chiesto alla dott.ssa, biologa nutrizionista, Daniela Vitiello.

"CIBI CONSIGLIATI: