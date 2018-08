De Luca: «No al blocco dei vaccini»

La Regione Campania valuterà l'ipotesi di una legge regionale per rendere obbligatori i vaccini. Lo ha annunciato il Governatore Vincenzo De Luca dopo la decisione del Governo di voler semplificare le norme vigenti sulle vaccinazioni.

«Esprimo la netta contrarietà al rinvio dell`obbligo sui vaccini, che rischia di determinare un danno enorme alla salute dei più fragili, e soprattutto di fare arretrare una battaglia che ci ha visti impegnati con determinazione per raggiungere obiettivi di sicurezza per i nostri bambini».

De Luca ha annunciato che a breve partirà un'ulteriore verifica attenta dell'Anagrafe delle vaccinazioni confermando il pugno duro della Regione: le famiglie inadempienti saranno escluse da misure sociali di sostegno che rientrano nelle competenze della Regione, a cominciare dal contributo per gli asili nido.