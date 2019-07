Ipertrofia prostatica benigna: l'allarme della Federico II

Necessità di alzarsi più volte durante la notte per urinare, urgenza di vuotare la vescica in modo frequente anche durante il giorno e getto di urina che diventa sempre più debole con una sensazione di mancato svuotamento. Sono i sintomi più frequenti dell'ipertrofia prostatica benigna, che colpisce più di sei milioni di italiani 'over 50': il 50% degli uomini di età compresa fra 51 e 60 anni, il 70% dei 61-70enni, per arrivare al picco del 90% negli ottantenni. I segnali sono però ignorati da più del 50% degli uomini, che li declassano a semplici fastidi legati all'età, evitando di andare dal medico per curarsi e, spesso, ritardando la diagnosi e ricorrendo al 'fai da te'.

L'allarme è lanciato oggi dagli specialisti in una conferenza stampa al Senato, organizzata da Fondazione Pro (Prevenzione e Ricerca in Oncologia) in collaborazione con Senior Italia FederAnziani. La malattia non deve essere banalizzata e va trattata sotto il controllo del medico, che dispone di terapie efficaci. "L'ipertrofia prostatica benigna - afferma Vincenzo Mirone, presidente di Fondazione Pro e direttore della Scuola di specializzazione in Urologia dell'Università degli studi di Napoli 'Federico II' - è una malattia caratterizzata dall'ingrossamento della ghiandola prostatica che comprime il canale uretrale, causandone una parziale ostruzione e interferendo con la capacità di urinare".