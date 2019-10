Intolleranza al lattosio: cibi sì e cibi no

L’intolleranza al lattosio è l’incapacità di digerire il lattosio, uno zucchero contenuto nel latte dei mammiferi e nei suoi derivati. Questo zucchero per essere digerito viene scisso dall’enzima lattasi, presente nell'intestino, in due zuccheri semplici facilmente assorbibili (il galattosio e il glucosio). Quando questo enzima è presente in maniera insufficiente, l’intestino non riesce a digerire il lattosio e, quindi, si verifica la condizione di "intolleranza". A soffrire di questa patologia è circa il 40% degli italiani. NapoliToday ha intervistato la dott.ssa, biologa nutrizionista, Rosanna Giordano per capire quali sono gli alimenti ammessi e quali sono quella vietati in presenza di questa intolleranza.

Con quali sintomi si manifesta l’intolleranza al lattosio?

“Con disturbi gastroenterici quali nausea, vomito, dolori addominali, ecc, che insorgono dopo l’ingestione di alimenti contenenti il lattosio”.

Come viene diagnosticata l’intolleranza al lattosio?

“Oggi vengono proposti sempre nuovi metodi non invasivi per diagnosticare le diverse forme di intolleranza, ma l’unico test scientificamente valido è il BreathTest. Questo esame ha una buona sensibilità (circa il 77,5%) ed una eccellente specificità (circa il 97,6%)”.

Cosa valuta l’esame?

“Valuta la presenza di idrogeno (H2) nel respiro del paziente che dovrà soffiare in un tubicino".

Esistono più forme di intolleranza al lattosio?

“Possiamo distinguere una forma di intolleranza temporanea ed una permanente. La prima è associata ad altre malattie o infezioni che colpiscono l'intestino, tra cui la celiachia (intolleranza al glutine), che causano una riduzione della sua capacità assorbente. Questa forma è temporanea e regredisce nel momento in cui la malattia che l'ha causata viene curata. La seconda, invece, può essere congenita (è ereditaria) o cronica. La cronica insorge, solitamente, entro i due anni di vita, in seguito all’allattamento al seno, a causa di una progressiva riduzione dell’enzima lattasi nell’intestino del bambino”.

Quali sono gli alimenti tollerati e quali no?

“Con un’intolleranza permanente è necessario ridurre o eliminare il lattosio dall’alimentazione, ma non tutti i tipi di latticini. Oltre a una serie di prodotti “senza lattosio” (per le forme di intolleranza più grave) o “poveri di lattosio” (per le forme di intolleranza meno grave) che ad oggi si trovano in tutti i supermercati, si possono mangiare anche alcuni tipi di formaggi stagionati, come il pecorino, il provolone, il Parmigiano Reggiano 36 mesi e il Grana Padano, che, grazie al processo di stagionatura cui vengono sottoposti, hanno un minor contenuto di lattosio. Anche lo yogurt, preferibilmente al naturale e senza zuccheri aggiunti, è ben tollerato e può essere consumato senza effetti collaterali, in quanto i batteri in esso presenti (S. thermophilus e L. bulgaricus) hanno un alto livello di lattasi. L'enzima in questione, agisce nell’intestino e aiuta a digerire il lattosio contenuto nello yogurt. Al contrario, non sono tollerati i formaggi freschi quali mozzarella, fiocchi di latte, certosino perché ricchi in lattosio”.

Che differenza c’è tra intolleranza e allergia al lattosio?

“L’intolleranza si riferisce al lattosio, l’allergia, invece, alla componente proteica del latte e derivati (caseina e proteine del siero). L'allergico non può assumere in alcun modo i latticini perchè potrebbe andare incontro a uno shock anafilattico; viceversa, l'intollerante, se non soffre di una forma grave può assumere attraverso l'alimentazione quantità, seppur minime, di lattosio”.