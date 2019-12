Dieci interventi in mondovisione dalle sale operatorie della Federico II. Tutti realizzati in chirurgia laparoscopica dall'equipe diretta dal professore Francesco Corcione.

L'occasione è nata dalla partecipazione al XXX Congresso internazionale dell'apparato digerente che si è svolto a Roma. Il Policlinico dell'Università Federico II è stato scelto per la prima volta per prendervi parte, ed è stato l'unico tra i centri in Italia invitato, per entrambi i giorni, ad eseguire interventi.

Il Congresso è un evento di livello mondiale ed ha tra i principali obiettivi quello di mostrare annualmente le evoluzioni relative alla chirurgia digestiva con la tecnica open e con la tecnica laparoscopica attraverso dirette dalle sale operatorie di tutti i continenti.

Sui maxischermi dell'auditorium della sede congressuale romana quest'anno sono stati trasmessi anche dieci interventi contemporaneamente. I 18 canali live messi a disposizione dall'organizzazione sono stati selezionati da oltre 30.000 visitatori dai 5 continenti.

L'equipe del professore Corcione della Federico II ha eseguito interventi di chirurgia laparoscopica avanzata per patologie neoplastiche o funzionali del giunto gastro-esofageo, del colon retto dello stomaco, delle ghiandole surrenaliche e del pancreas.