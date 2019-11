Arriva a Pozzuoli la poltrona contro l'incontinenza femminile

Uno strumento rivoluzionario che potrebbe aiutare a risolvere un problema che condividono oltre sei milioni di donne. Si tratta di Emsella, una poltrona rivoluzionaria che aiuta a bloccare gli effetti dell'incontinenza femminile. La poltrona è arrivata nel Pelvic center di Pozzuoli per la prima volta nel Sud Italia. Si utilizza all'interno di una terapia basata su sei sedute da 28 minuti ciascuna.

La poltrona riesce a provocare 11.200 contrazioni sovramassimali del pavimento pelvico, rafforzando la sua efficacia, fondamentale per contrastare l'incontinenza. Questo strumento viene molto utilizzato negli Stati Uniti e in Italia era presente solo a Milano e Genova. Per la prima volta anche le pazienti del Sud Italia potranno beneficiarne. La notizia è stata data da Cronaca flegrea.