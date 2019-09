Fico d’India: tutte le proprietà e i benefici del frutto settembrino

Coloratissimi e gustosi, i fichi d’India sono un frutto settembrino molto prelibato e diffuso sulle tavole italiane del Sud. La pianta, originaria del Messico, cresce in tutto il bacino del Mediterraneo e in altre zone calde del pianeta (da noi soprattutto in Calabria e in Sicilia), e viene raccolto tra agosto e settembre. Oltre ad essere un frutto dolce e delicato, è anche ricco di importanti proprietà nutrizionali che apportano numerosi benefici all'organismo umano. La dott.ssa, biologa nutrizionista, Marianna Tommasone ce li ha svelati in questa interessante intervista.

“Il fico d’india è ricco di acqua, povero di sodio e rappresenta una buona fonte di zuccheri semplici, potassio, fosforo, calcio, vitamina A, vitamina C (maggiormente presente nella varietà rossa) e antiossidanti quali betalaine, carotenoidi, flavonoidi responsabili anche dei diversi colori del frutto. Quasi la totalità dell’energia è rappresentata dagli zuccheri semplici contenuti nella polpa (fruttosio e glucosio), collocandosi tra la frutta a medio indice glicemico. Tuttavia, la presenza di fibre favorisce una riduzione dell’assorbimento intestinale degli zuccheri per cui il fico d’India può essere consumo anche dai soggetti diabetici, sempre nell’ambito di un regime alimentare controllato.Il contenuto lipidico piuttosto basso (0,10 g per 100 g di parte edibile) è concentrato principalmente nei semi da cui si ricava l’olio di fico d’India. Tra gli acidi grassi quelli più rappresentativi sono acido linolenico, linoleico, oleico, palmitico. Inoltre, nei semi sono presenti anche steroli vegetali che favoriscono una riduzione dei livelli ematici di LDL-colesterolo.

Per la presenza di questi preziosi nutrienti, il fico d'India apporta diversi benefici all'organismo: