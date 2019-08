Fichi, tutte le proprietà e i benefici del frutto dell’estate

Molto apprezzato per la sua dolcezza, il fico è il frutto estivo per eccellenza. Matura ad agosto e settembre, e può essere consumato da solo, nei dolci, nelle marmellate o in abbinamento con gusti salati e decisi. Squisito è l’abbinamento con il prosciutto crudo, con il Grana o con i formaggi stagionati. Sono tanti i piatti originali e gustosi che si possono creare questo frutto subtropicale.. basta solo un pò di fantasia! Ma oltre ad essere buono e versatile, il fico è anche ricco di importanti proprietà nutrizionali e benefici per l’organismo. E’, infatti, utilizzato nella medicina tradizionale per le sue proprietà terapeutiche. L’importante è non abusarne perchè è un concentrato di zuccheri. Ma perché i fichi fanno così bene? Lo abbiamo chiesto alla dott.ssa, biologa nutrizionista, Marianna Tommasone.

“Il fico fresco è ricco di acqua e rappresenta una buona fonte di zuccheri semplici, vitamine in particolare B5, B6 e K e minerali dei quali il potassio è quello presente in maggiore quantità, seguito da calcio, fosforo e magnesio, mentre la quantità di sodio è molto bassa. Per il buon quantitativo in zuccheri semplici, i fichi vanno consumati con moderazione e sempre nell’ambito di un’alimentazione controllata soprattutto nei soggetti diabetici e ipertrigliceridemici. In questi casi attenzione soprattutto ai fichi secchi, il cui contenuto in zuccheri semplici è molto più elevato (58.0 g / 100 g di parte edibile) rispetto al frutto fresco (11.2 g / 100 g di parte edibile). Inoltre, i fichi secchi sono anche più calorici: 256 Kcal / 100 g di parte edibile rispetto alle 47 Kcal / 100 g di parte edibile dei fichi freschi. Quindi, per chi sta seguendo un regime alimentare finalizzato al dimagrimento meglio il frutto fresco che ora è anche di stagione, ma deve essere sempre con moderazione! I fichi sono anche una buona fonte di sostanze dalle proprietà antiossidanti, quali quercetina, cianidina e luteolina. Per la presenza di questi nutrienti, i fichi apportano alcuni benefici al nostro organismo: