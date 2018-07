Festa Ospedale del mare, il ministro: "Un fatto assurdo. Ho chiesto ispezione"

"Sono qui soprattutto per la vicenda del reparto chiuso nell'Ospedale del mare per una festa". Meno di 24 ore e il ministro della Salute Giulia Grillo piomba a Napoli dopo lo scandalo che ha colpito il presidio ospedaliero di Napoli Est. "Inizialmente - afferma il ministro - credevo fosse una fake news vista l'assurdità del fatto. Ho chiesto l'ispezione dei nas e oggi andrò in prima persona".

Il tour della Grillo è cominciato al Monaldi, ospedale che dal gennaio 2018 ha sospeso i trapianti di cuore pediatrici gettando nella disperazione tante famiglie, di cui era presente una delegazione: "Qui ci sono stati problemi gravi - prosegue il ministro - e sono a Napoli per capire come possiamo aiutare la Regione. La Sanità è gestita dalle Regioni, infatti ci sono alcune che sono al massimo livello e altre che sono in dificoltà".