Disturbi intestinali in estate, come prevenirli?

Con l’arrivo dell’estate e del caldo i disturbi intestinali possono presentarsi con maggiore frequenza. Le temperature elevate e il cambiamento delle abitudini alimentari, possono, infatti, alterare la flora batterica intestinale favorendo l'insorgere di agenti patogeni cattivi che rendono l’organismo più sensibile ad aggressioni esterne, causando diarrea, pancia gonfia, stitichezza, ecc. Come è possibile prevenire e combattere questi disturbi intestinali? NapoliToday lo ha chiesto alla dott.ssa, biologa nutrizionista, Marianna Tommasone che ha anche stilato un decalogo con alcune regole da seguire per avere cura del proprio intestino durante il periodo estivo.

Come mai in estate compaiono con più frequenza i disturbi intestinali?

“In estate i disturbi intestinali, soprattutto nei soggetti più sensibili, possono presentarsi con maggiore frequenza, rispetto ad altri periodi dell’anno, perché si tende a cambiare le proprie abitudini alimentari, concedendosi qualche vizio in più a tavola e ricercando soprattutto cibi “dimagranti”. Tutto questo non fa altro che alterare l’equilibrio e la funzionalità del nostro intestino e, quindi, del nostro microbiota enterico. Di conseguenza, si manifestano gonfiori e crampi addominali, alterazioni dell’alvo come diarrea o stipsi, meteorismo e flatulenza”.

Quali sono i disturbi più frequenti in questa stagione?

“I disturbi intestinali che si manifestano soprattutto in questa stagione sono caratterizzati da processi infiammatori che possono interessare diversi distretti dell’apparato gastrointestinale. I disturbi più frequenti sono enteriti a carico della mucosa dell’intestino tenue, gastroenteriti che colpiscono stomaco e intestino tenue, enterocoliti che attaccano colon ed intestino tenue, e coliti a carico del colon”.

Quali possono essere le cause?

“Alla base c’è un cambiamento delle proprie abitudini alimentari, consumando maggiormente cibi che favoriscono la comparsa dei sintomi e ricorrendo anche a diete dimagranti last minute. Altre cause possono essere le intossicazioni alimentari dovute all’assunzione di cibi deteriorati dal caldo e contaminati da microrganismi e tossine per una loro cattiva conservazione. Ma anche l’esposizione prolungate e repentine all’aria condizionata rientra tra le possibili cause di comparsa dei disturbi intestinali”.