Disfunzioni cranio-mandibolari, quali conseguenze comportano e come si curano

I disordini cranio (o temporo) mandibolari sono disfunzioni che interessano le giunzioni tra le ossa temporali del cranio e la mandibola, la muscolatura mandibolare e le strutture che collegate a esse. Tra i sintomi più frequenti con cui si manifestano c’è il dolore mandibolare, seguito da una serie di manifestazioni, come mal di testa, dolore cervicale, dolore all’orecchio, acufeni, vertigini e sbadigli frequenti. Le cause scatenanti questi disordini posso essere molteplici: nella gran parte dei casi sono fattori biomeccanici disfunzionali come traumi all’articolazione, digrignamento dei denti, malaocclusione, artrite o artrosi dell’ATM (articolazione temporo mandibolare), altre volte possono essere determinati da stress e fattori psicologici. Per capire meglio quali conseguenze possono comportare questi disordini e conoscere le possibili strategie di cura, NapoliToday ha intervistato la dott.ssa Irma Bencivenga, fisioterapista, osteopata e posturologa, esperta in riabilitazione delle disfunzioni oro-maxillo-faccialli.

Dott.ssa, cosa sono i disturbi cranio-mandibolari?

“I disturbi cranio-mandibolari rappresentano un insieme di condizioni che provocano dolore dentro e nei pressi dell’articolazione temporo-mandibolare (ATM), e a livello dei muscoli e dei distretti ad esso correlati. I problemi dell’ATM possono compromettere la capacità di una persona di parlare, mangiare, masticare, deglutire, fare espressioni facciali e persino respirare. I disordini temporo-mandibolari (o anche mioartropatie) rappresentano una categoria di diversi problemi clinici che hanno come causa una disfunzione del distretto in questione. In alcuni casi, posso anche essere determinati da problematiche a distanza”.

Con quali sintomi si possono manifestare?

“I sintomi soggettivi lamentati dal paziente possono essere classificati in:

Artro-mialgici:

affaticamento durante la masticazione

dolore all’articolazione, sia a riposo sia durante il suo utilizzo (per esempio mangiando o parlando)

rumori causati dall’articolazione quando si apre o si chiude la bocca: click, scrosci, rumori a sabbia

limitazione e/o rigidità nell’apertura della bocca fino al blocco vero e proprio

dolore sordo al viso con tensione dei muscoli mimici e dei muscoli masticatori

Dento-parodontali:

Dolore riferito agli elementi dentari

sensazione di mobilità dentale a causa del serramento

Orali:

ipersalivazione

difficolta nella deglutizione

difficoltà a ritrovare l' occlusione corretta

tonsilliti ricorrenti

raucedine e sensazione di dover schiarirsi la voce

Otologici:

dolore all’orecchio che può irradiarsi al viso

acufeni (fischi alle orecchie)

ipoacusie

vertigini

sensazione di ovattamento

Cefalgici:

mal di testa

cefalee tensive e muscolo-tensive

algie cuoio capelluto

dolore ai muscoli nucali e cranio-mandibolari.

Posturali:

Tensione che parte dal collo fino al capo con difficoltà di movimento

dolore spalle dorsale fino alla zona lombare

asimmetrie dei cingoli scapolare e pelvico

tensione muscolare

alterazione dell'appoggio plantare-gonalgia

Cranio, mandibola, dentizione, lingua e colonna cervicale e cingolo scapolare formano in realtà un’unità funzionale inscindibile e come tale indissolubilmente legata all’intera postura”.

