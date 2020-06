Bambini con diabete di tipo 1 immuni al Coronavirus? Lo studio

I bambini con diabete mellito di tipo 1, autoimmune, sono risparmiati dall'infezione da CoVid-19 e qualora la prendessero la contraggono in forma non grave e senza complicanze respiratorie. Sono queste, in sintesi, le conclusioni dello studio realizzato dal Centro di diabetologia pediatrica 'Stoppoloni' dell'Università Luigi Vanvitelli.

Lo studio, condotto da Dario Iafusco, responsabile del Centro, e da Angela Zanfardino, è stato pubblicato sulle riviste scientifiche Journal of Pediatrics e Medicine Hypothesis. L'infezione da Covid-19 sembrerebbe insolita nei pazienti con diabete di tipo 1: "Questi pazienti hanno un sistema immunitario iperattivo", spiega Iafusco. L'osservazione è stata condotta ad Alghero, dove ci sono le maggiori concentrazioni di diabetici di tipo 1: solo una persona è stata infettata, con una forma non grave.