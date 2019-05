La Cronodieta, dimagrire mangiando all’ora giusta

“Vuoi perdere peso? Mangia all’ora giusta”. E’ questo il principio naturale alla base della Cronodieta, una dieta che si fonda sulla cronobiologia (una scienza che studia i ritmi biologici) e non richiede particolari rinunce a tavola. Ad avere inventato questa strategia alimentare sono stati due ricercatori italiani, Mauro Todisco e Paolo Marconi, nel 1992. Secondo loro si assimila di più o meno a seconda dell’orario in cui si mangia un determinato cibo, meccanismo determinato da un gruppo di ormoni che influisce sull’accumulo o lo smaltimento del grasso corporeo. Ma qual è lo schema intorno al quale ruota la Cronodieta? Lo abbiamo chiesto alla dott.ssa, biologa nutrizionista, Marianna Tommasone.

Dott.ssa, come funziona la Cronodieta?

“La Cronodieta è una strategia alimentare basata sulle variazioni ormonali che il nostro organismo ha nel corso della giornata. Questa particolare “dieta dissociata” tiene conto non tanto della quantità e qualità degli alimenti da assumere, ma piuttosto di quando devo essere assunti nell’arco della giornata. Infatti, secondo questa strategia ci sarebbero precisi momenti della giornata, dettati dalle variazioni ormonali, in cui è più indicato consumare carboidrati piuttosto che proteine e viceversa”.

Quali sono i benefici di questo regime alimentare?

“Più che di regime alimentare parlerei di strategia alimentare: un regime alimentare lo mantieni nel tempo. In questo caso, invece, si tratta di una strategia finalizzata al dimagrimento che si riesce a mantenere per poche settimane, in quanto lo schema dietetico previsto è eccessivamente rigido. Comunque, non ci sono, al momento, valide evidenze scientifiche affinchè si possa attribuire a questo tipo di dieta effetti benefici sulla salute. Senza dubbio tiene conto di fattori cronobiologici, ovvero dei ritmi biologici che regolano i processi del nostro organismo, in quanto veri, ma bisogna sempre considerare il bioritmo personale”.

Quali risultati permette di conseguire e in quanto tempo?

“Si possono perdere anche 4-5 Kg in 1 mese, ma come ho già specificato non ci sono chiare evidenze scientifiche che possono affermare questo risultato”.