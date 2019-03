Cos'è la crisi vagale? Ecco cosa è successo a Ospina e come prevenirla

Secondo il comunicato ufficiale del Napoli, David Ospina ha sofferto di crisi vagale durante Napoli-Udinese. Ma cos'è, e come si manifesta la crisi vagale? Si tratta di un disturbo che colpisce il nervo vago (decimo delle dodici paia di nervi cranici) e provoca nausea, crampi, tachicardia, nevralgia, vertigini e svenimenti. Il nervo in questione controlla muscoli della laringe e costrittori faringei, ed è responsabile dei movimenti della bocca e della sudorazione.

La crisi vagale può essere scatenata da fattori emozionali (spaventi, dolori) oppure in maniera assolutamente misteriosa. Nel caso di David Ospina, quasi certamente la crisi è stata causata dal trauma cranico riportato dopo lo scontro con Pussetto nel corso della prima frazione di gioco. L'infiammazione del nervo vago può essere anche causata da stress, alimentazione scorretta, atrosi cervicale e ansia. La si può prevenire, ad esempio, optando per uno stile di vita sano, con integratori di vitamine quando non si riesce a mangiare molta frutta e verdura, come consigliato dai medici.