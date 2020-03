Coronavirus, dall’AOU Federico II video-consulti via Skype per pazienti più fragili

E’ stata disposta, con effetto immediato e fino a revoca, per tutti i pazienti oncologici afferenti all'ambulatorio "Il Corpo Ritrovato" la possibilità di video-consulti via Skype. E' quanto messo in atto, in accordo con il Direttore Generale della AOU Federico II, Anna Iervolino, da Gabriella Fabbrocini, direttore della UOC di Dermatologia Clinica della AOU Federico II di Napoli.

L'iniziativa è stata adottata a scopo cautelativo, in risposta all'emergenza sanitaria collegata all'infezione da COVID-19, per tutelare i pazienti più fragili evitando la loro permanenza in ambiente ospedaliero e nel contempo offrire l'indispensabile assistenza sanitaria di cui necessitano.

"In questo momento delicato e particolare per la nostra sanità, è di fondamentale importanza tutelare le categorie a rischio come gli immunodepressi, i pazienti oncologici, i pazienti più anziani - spiega Anna Iervolino, direttore dell'Azienda Ospedaliera Sanitaria Federico II di Napoli - l'iniziativa promossa insieme con Gabriella Fabbrocini è un esempio brillante di come si può far fronte all'emergenza garantendo l'adeguata assistenza a tutti”.

Le video consulenze saranno disponibili per tutti i pazienti oncologici afferenti all'ambulatorio "Il Corpo ritrovato" e per i pazienti che praticano terapie immunosoppressive prescritte presso gli ambulatori della dermatologia il lunedì dalle 9 alle 12 e il mercoledì dalle 9 alle 12, cercando dal proprio account Skype il contatto "corpo ritrovato".

L'ambulatorio "Il Corpo Ritrovato", nato ormai 10 anni fa da un'idea della Fabbrocini, è specificamente dedicato alla prevenzione e al trattamento delle tossicità cutanee in corso di oncoterapia. I responsabili, Maria Carmela Annunziata e Davide Fattore sono, come sempre, a disposizione dei pazienti ogni lunedì e mercoledì al II piano dell'Edificio 10.