Coronavirus, al via i test seriologici: aggiudicata la gara

Aggiudicata la gara per i kit che serviranno a eseguire i test seriologici sulla popolazione. Il commissario straordinario Domenico Arcuri ha firmato oggi il decreto d'aggiudicazione. A fornire i kit sarà la Abbott che ha proposto il prezzo più vantaggioso per l'amministrazione pubblica. Toccherà all'azienda fornire i 150mila kit, reagenti e consumali per avviare studi siero-epidemiologici cross-sectional sulla popolazione generale. Si tratta di un'attività a campione che verrà svolta sulla popolazione per permettere di tracciare un quadro della situazione immunologica della popolazione e provare ad evitare nuovi focolai di ritorno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La gara è stata realizzata con la procedura semplificata di massima urgenza per riuscire a dare una risposta veloce a questa esigenza manifestata dai tecnici della task force governativa. Con l'avvicinarsi della fine del lockdown gli esperti vogliono provare ad avere un quadro chiaro della situazione e provare a prevedere come reagirà la popolazione alla fine del periodo di isolamento.