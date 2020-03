Buone prassi in cucina: live su facebook il tecnologo alimentare Salvatore Velotto

"La tua salute è in casa", il 28 marzo alle ore 18.00, sulla pagina facebook del Comune di Napoli, appuntamento in diretta con Salvatore Velotto, Tecnologo alimentare

Il Tecnologo Alimentare è il professionista del food, esperto di sviluppo di processi e prodotti e di sicurezza alimentare. L’iniziativa ha l’intento di essere accanto di chi resta a casa, di chi lavora senza sosta nelle aziende pubbliche e private. L’applicazione dei principi delle Tecnologie Alimentari a casa (cotture, conservazioni ecc), una corretta alimentazione e l’attivazione di buone prassi igieniche possono preservare a non far perdere determinate caratteristiche nutrizionali agli alimenti che potrebbero essere importanti per difenderci da qualsiasi malanno stagionale.

Sarà possibile anche porre domande in diretta chiamando al numero: 081.19306700, ricordando, però, che questo numero è riservato al tema della giornata e non alle richieste di aiuto o informazioni sul Coronavirus per cui è stato istituito l'apposito numero: 081.7955555 (anche WhatsApp).