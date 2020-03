Coronavirus: erbe e rimedi naturali per prevenire l’infezione virale

"Non ci sarà più una zona rossa. Le misure restrittive vengono estese a tutta Italia". Lo ha annunciato ieri sera il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. I provvedimenti stringenti previsti dal decreto dell’8 marzo relativi alla Lombardia e ad altre 14 province del Centro-Nord, da oggi riguarderanno tutte le regioni d’Italia. Decisione difficile ma necessaria per contenere l’epidemia da Coronavirus (SARS - CoV-2) e ridurre il più possibile i contagi. In queste giornate difficili le Istituzioni non si stanno limitando ad emanare provvedimenti legislativi, ma stanno anche facendo appello, quotidianamente, al buon senso dei cittadini. E’ necessario che ognuno di noi faccia la sua parte per contenere il contagio. In che modo possiamo farlo? Rimanendo a casa il più possibile (è diventata virale nelle ultime ore la campagna social con l’hashtag #IORESTOACASA e l’indicazione “Esci solo per esigenze essenziali) e seguendo le raccomandazioni del Ministero della Salute:

lavarsi le mani spesso e accuratamente con acqua e sapone per almeno 60 secondi;

evitare il contatto ravvicinato con persone;

evitare luoghi affollati;

evitare abbracci e strette di mano;

mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro;

non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate;

ecc.

Ma oltre all'adozione di queste misure comportamentali, è importante anche rinforzare il sistema immunitario attraverso una sana alimentazione e l’utilizzo di erbe specifiche, capaci di accrescere la risposta immunitaria diretta contro i virus. NapoliToday ha intervistato la dott.ssa Valeria Vitagliano, esperta in tecniche erboristiche, per chiederle quali erbe, oli essenziali e preparati erboristici possiamo utilizzare per prevenire l'infezione da Coronavirus.

"1) Erbe:

Rosa canina e/o Acerola: fonte di vitamina C, antiossidante;

fonte di vitamina C, antiossidante; Uncaria: antinfiammatoria, immunostimolante, antiossidante. Usata nella profilassi e nel trattamento delle malattie infettive, e di soggetti con basse difese immunitarie e tendenza a contrarre infezioni;

antinfiammatoria, immunostimolante, antiossidante. Usata nella profilassi e nel trattamento delle malattie infettive, e di soggetti con basse difese immunitarie e tendenza a contrarre infezioni; Echinacea: immunostimolante, antinfiammatoria. Utilizzata nella prevenzione e trattamento dell’influenza e delle malattie da raffreddamento, dei soggetti con basse difese immunitarie e stati infettivi;

immunostimolante, antinfiammatoria. Utilizzata nella prevenzione e trattamento dell’influenza e delle malattie da raffreddamento, dei soggetti con basse difese immunitarie e stati infettivi; Propoli: antibatterico naturale prodotto dalle api. Svolge un'attività antivirale, antibatterica, antimicotica, antinfiammatoria, antiossidante. Fondamentale nella prevenzione e nella cura dell’influenza e delle malattie da raffreddamento.

Si consigliano sinergie tra i vari estratti di piante sopracitati per avere un'azione ad ampio spettro.

2) Oli essenziali:

Tea tree: potente antinfettivoe antibattericoad ampio spettro d’azione, immunostimolante;

potente antinfettivoe antibattericoad ampio spettro d’azione, immunostimolante; Limone: antisettico, antibatterico, antisettico aereo degli ambienti ( non usarlo se ci si espone al sole, è fotosensibilizzante);

antisettico, antibatterico, antisettico aereo degli ambienti ( non usarlo se ci si espone al sole, è fotosensibilizzante); Timo volgare: potente antifettivo e antibatterico ad ampio spettro (patologie infettive di qualsiasi natura);

potente antifettivo e antibatterico ad ampio spettro (patologie infettive di qualsiasi natura); Zenzero: antivirale utile per combattere diversi virus che provocano raffreddore e influenza.

Tutte le erbe e gli oli sopra citati possono essere assunti sotto forma di tisana, estratto secco (es. capsule o compresse), estratto liquido (es. tintura madre). Lo zenzero e il timo possono essere utilizzati anche in cucina per arricchire qualsiasi tipo di pietanza.

3) Preparati erboristici per la disinfezione di mani e oggetti:

E’ stato confermato anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Gli ingredienti chiave efficaci contro i virus sono due: l’alcol e l’acqua, che, combinati nelle giuste proporzioni, possono velocemente eliminare i batteri e i virus. Se poi alla combinazione aggiungiamo gli oli essenziali avremo un potente igienizzante naturale!

Ecco una ricetta facile e veloce da preparare in casa:

bottiglietta spray da 100ml

50ml aceto bianco o di mele o alcol

30ml acqua depurata o ossigenata

20 ml di olio essenziale di tea tree

Agitare il tutto per favorire l’emulsione e spruzzare sulle mani all’occorrenza. Chi non gradisce l’odore può aggiungere, a scelta, qualche goccia di qualsiasi altro olio essenziale per profumare il preparato. A chi non piace il preparato liquido può aggiungere un po’ di gel d’aloe per rendere il preparato più consistente. Il disinfettante può essere utilizzato anche per pulire smartphone, tastiere del computer, portatili, e qualsiasi piano di lavoro.

P.s. Si sconsiglia sempre l’acquisto delle matierie prime su bancarelle, in mercatini e nei supermercati. Per avere prodotti di qualità bisogna preferire le erboristerie e i negozi specializzati".