Coronavirus: è rischioso andare in uno studio dentistico?

I provvedimenti stringenti previsti nel decreto dell’8 marzo e riguardanti la Lombardia e le altre 14 province del Centro-Nord sono estesi, da oggi, a tutte le Regioni italiane. Lo ha comunicato ieri sera in una conferenza stampa il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Fino al 3 aprile i movimenti dovranno essere limitati, salva la possibilità di rientrare a casa propria, i bar e i ristoranti dovranno chiudere alle 18 e per il resto della giornata dovranno essere garantite distanze di almeno un metro. Chi ha 37,5 di febbre deve restare a casa, chi è in quarantena ha il divieto assoluto di uscire. Nei giorni scorsi sono stati chiuse scuole, università, teatri, cinema, musei, palestre e altri luoghi di aggregazione. L’ultima ordinanza del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha disposto anche la chiusura di barbieri, parrucchieri e centri estetici. Restano aperti supermercati, centri commerciali, uffici pubblici, farmacie e centri di fisioterapia. Chiudono gli ambulatori ma non gli studi medici privati. Molti si staranno chiedendo, negli ultimi giorni, se è il caso di rimadare o meno la visita specialistica prenotata. Se gli studi medici seguono le indicazioni generali per il contenimento dell'epidemia, valide su tutto il territorio nazionale, da attuare in aggiunta alle consuete procedure già normalmente adottate negli studi, non si corrono rischi. A tal proposito NapoliToday ha intervistato la dott.ssa Marilena Troise, specializzata in odontoiatra e odontoiatria estetica, per chiederle qual è il protocollo che deve essere adottato in uno studio medico, in questo caso dentistico, per prevenire l’infezione da Coronavirus.

“Oltre alle raccomandazioni indicate del Ministero della Salute che ognuno di noi deve seguire:

lavarsi le mani spesso e accuratamente con acqua e sapone per almeno 60 secondi;

evitare il contatto ravvicinato con persone;

evitare luoghi affollati;

evitare abbracci e strette di mano;

mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro;

non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si assiste persone malate;

ecc.

E’ importante che anche gli studi medici facciano la loro parte per contenere il contagio da Coronavirus. In che modo? Seguendo con rigone poche e semplici regole.

1) La prevenzione inizia dal paziente

La prevenzione comincia dal momento in cui il paziente chiama per fissare un appuntamento. Il team odontoiatrico ed i pazienti sottoposti a cure dentali sono esposti a microrganismi patogeni, inclusi virus e batteri che infettano la cavità orale e il tratto respiratorio. Un breve decalogo da rispettare con rigore è importante per prevenire la diffusione del nuovo coronavirus nello studio odontoiatrico. È ovviamente di fondamentale importanza lo Screening del paziente. Ad ogni richiesta di appuntamento verrà effettuata un’intervista ad hoc (viaggi, febbre, difficoltà respiratorie, tosse) per valutare se prendere in carico il paziente oppure posticipare l’appuntamento. La policy del mio studio prevede che in sala d’attesa non ci sia nessuno, i pazienti con patologie sono rimandati attualmente ad un mese, e i controlli periodici stanno subendo uno slittamento ad un mese.

2) La sanificazione dello studio odontoiatrico

Tutto ció che puó trattenere particelle e germi va riposto nei cassetti. L’utilizzo dei disinfettanti specifici nello studio odontoiatrico risulta essere fondamentale nella prevenzione. Nella pratica quotidiana, nello studio dentistico vengono attuate tutte quelle procedure che proteggono gli operatori ed i pazienti da infezioni crociate. Per fronteggiare i Coronavirus bisogna peró adottare misure più drastiche. È dimostrato infatti che i Coronavirus possono persistere sulle superfici dalle 2 ore a 9 giorni a seconda delle condizioni ambientali. È fondamentale fare attenzione soprattutto alla detersione di tutte le superfici fino a 80 cm dalla bocca del paziente. Al termine della terapia odontoiatrica, areare i locali per almeno 15 minuti (tempo di permanenza degli aerosol ), sanificare le superfici ed indossare camici e dispositivi monouso ex novo.

3) L’utilizzo dei DPI

L’utilizzo delle mascherine FFP2 e FFP3, ad oggi di difficile reperimento, è indicato nelle zone rosse o quando dobbiamo trattare un paziente sospetto. Allo stato attuale negli studi odontoiatrici utilizziamo mascherine ben adese, occhiali e visor, cuffiette, camici monouso e calzari. Anche la norma di utilizzare i doppi guanti ha una sua validità. A mio avviso l’utilizzo delle mascherine, in questa fase di emergenza, dovrebbe essere esteso a tutti, anche a chi non è malato, per evitare la trasmissione di goccioline di saliva.

4) Il trattamento

Durante il trattamento odontoiatrico, per la sicurezza del personale e dell’operatore è fondamentale avere sotto controllo gli aerosol e gli schizzi generati. Le seguenti procedure sono appropriate come precauzioni universali ogni volta che viene prodotto un aerosol: