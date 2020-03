Da Napoli a Parigi: un cordone ombelicale viaggia e salva bimbo francese

Un cordone ombelicale dal Pausilipon di Napoli è stato inviato a Parigi per salvare la vita di un bimbo affetto da leucemia e in attesa di trapianto. Il cordone ombelicale è stato richiesto lo scorso 17 marzo da Parigi: presentava compatibilità del 100% per il trapianto di un bambino di 4 anni.

Mercoledì 18 il cordone era già stato ritirato e giovedì 19 marzo consegnato a Parigi. "In periodo di Covid-19, in cui anche i protocolli sui trapianti sono diventati molto più complessi ed elaborati, è un successo incredibile, merito degli operatori coinvolti che, con professionalità, hanno reso possibile il trasporto del cordone in tempi così brevi", si legge in una nota dell'azienda ospedaliera.

