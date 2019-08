Asl Napoli 1, concorsi per 110 posti da coprire: i profili richiesti

L'As Napoli 1 ricerca 110 persone, come da pubblica in Gazzetta Ufficiale. I due concorsi sono per la copertura a tempo indeterminato di 60 posti di assistente amministrativo (30 posti riservati agli interni) e di 50 posti di collaboratore amministrativo - categoria D (25 posti riservati agli interni). In totale, saranno selezionate 55 persone che non lavorano già in Asl.

"Crediamo fortemente nella trasparenza e nella meritocrazia. Dobbiamo selezionare i migliori nuovi dipendenti", spiega il direttore Verdoliva. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 12 settembre 2019. Ulteriori informazioni sul sito Asl.