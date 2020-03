Pane e pasta fresca: le ricette per prepararli in casa

Dal pane ai cereali a quello senza glutine, dalla pasta fresca ai ravioli fatti in casa. Il pane e la pasta sono le pietanze più amate e consumate dai napoletani, insieme alla pizza. Generalmente vengono acquistati al supermercato o dal panettiere. Ma preparale in casa non è poi così difficile, basta solo un pò impegno e attenzione alle dosi. Approfittiamo di questa emergenza Coronavirus e del tempo che abbiamo a disposizione in questi giorni per divertirci in cucina e imparare a fare il pane e la pasta in casa. NapoliToday ha chiesto consigli alla dott.ssa, biologa nutrizionista, Rosanna Giordano, che ci ha svelato 6 ricette gustose e i procedimenti per realizzare in casa il pane ai cereali, il pane in cassetta senza glutine, il pane casereccio, i ravioli di pasta fresca, la pasta fresca senza uova, la pasta fresca senza glutine.

PANE AI CEREALI (in collaborazione con il pizzaiolo Davide Civitiello)

Impasto per 6 ore di lievitazione

Ingredienti:

1 l di acqua

40g di sale

1400g di farina 0

200g di farina di cereali

5g lievito di birra

Procedimento:

Prendete una ciotola grande e metteteci dentro tutta l’acqua. Aggiungete prima il sale, facendolo sciogliere, e poi metà della farina bianca e il lievito, e miscelate il tutto. Appena i primi grumi di farina si saranno sciolti aggiungete la farina di cereali e, poco alla volta, anche la farina bianca rimanente. Lavorate il vostro impasto per circa 20 minuti, quando la pasta sarà uniforme, morbida e ben idratata, copriamolo con un canovaccio umido per circa 40 minuti. A questo punto potete iniziare a creare i filoni di pane: una volta pronti, adagiateli in un contenitore con un canovaccio infarinato, e aspettate che lievitino. Una volta trascorse le 6 ore, potrete girare il vostro contenitore e levare il canovaccio. Effettuate dei tagli sui filoni di pane e infornatelo in forno preriscaldato a 220° Quando il pane sarà cresciuto, potete abbassare la temperatura a 180° e continuare a cuocerlo per circa 40 minuti. Sfornate e portatelo a tavola. Buon appetito!