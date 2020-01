Denti più bianchi a tavola: 9 alimenti dal potere sbiancante

Quando sorridiamo tutti vorremmo mostrare denti bianchi e splendenti. Con gli anni il colore, diverso da soggetto a soggetto, tende a modificarsi, diventando più scuro e giallo. I denti più bianchi sono quelli da latte che, tra i 5 e 7 anni, vengono sostituiti dai permanenti, i quali, a loro volta, subiscono le conseguenze dell’invecchiamento, dei cattivi stili di vita e di una scorretta alimentazione. Con il passare del tempo lo smalto (lo strato più esterno e chiaro) si assottiglia lasciando intravedere il colore della dentina (lo strato più interno e giallo). Ma oltre al logorio naturale causato dall’invecchiamento, anche l’utilizzo frequente di alcuni cibi e il fumo possono modificarne il colore: lo smalto poroso lascia, infatti, penetrare queste sostanze che si fissano sulla dentina cambiandone la tinta. Ma come tornare all’originale brillantezza del bianco naturale? Oltre a un’igiene orale quotidiana e a strategie odontoiatriche (igiene e sbancamento professionale), è possibile fare molto anche a tavola. Scegliere alcuni alimenti, limitandone altri, può aiutare a mantenere i nostri denti bianchi e sani. Cosa mangiare e cosa evitare, quindi, per avere un sorriso brillante? Lo abbiamo chiesto alla dott.ssa Marilena Troise, specializzata in odontoiatra e odontoiatria estetica, nonché membro della SIdP (Società italiana di Parodontologia ed Implantologia).

"I cibi dal potere sbiancante:

i finocchi

il sedano

la mela

il latte

i formaggi stagionati

la rucola

l’ananas

il melone giallo

le foglioline di menta fresca o salvia (masticarle aiuta ad avere denti bianchi ed alito fresco).

I cibi che macchiano:

il vino rosso

il thè

la liquirizia

il caffè

la frutta rossa

il curry

l’aceto balsamico

la soda

il cioccolato

Per rimuovere la macchie dopo aver assunto cibi che pigmentano è consigliabile mangiare alimenti non zuccherini e fibrosi, come la mela, le mandorle o una costa di sedano".