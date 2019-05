Colesterolo alto, quali sono i salumi consentiti?

Il colesterolo è un grasso presente nel sangue fondamentale per il benessere dell’organismo a patto che non superi certe soglie. Quando il livello dell’LDL (cioè il colesterolo cattivo) supera il valore di 100 mg/dL (secondo i nuovi parametri stabiliti della Società Europea di Cardiologia) aumenta il rischio di malattie cardiovascolari. Elevati livelli di colesterolo cattivo possono, infatti, causare la formazione di placche aterosclerotiche e il aumento del rischio di infarto ed ictus cerebrale. Per mantenere bassi i livelli di colesterolo è fondamentale seguire un’alimentazione corretta e fare un’attività fisica costante. Tra gli alimenti demonizzati, perché ricchi di grassi saturi e capaci di aumentate i livelli di LDL, ci sono i salumi, ovvero carni trasformate con l’aggiunta di sale, erbe, spezie e conservanti. Rinunciarvi del tutto non è necessario. Anche chi soffre di ipercolesterolemia può inserirli nella dieta, facendo, però, attenzione alla tipologia e alla frequenza di consumo. Ma quali sono, quindi, i salumi che può mangiare chi soffre di colesterolo alto? NapoliToday lo ha chiesto alla dott.ssa, biologa nutrizionista, Ester Brucci.

“I salumi con un contenuto più alto di colesterolo sono la mortadella, la coppa e il salame. Tuttavia non bisogna demonizzare l’uno o l’altro. Nelle giuste quantità tutto può essere mangiato. Vediamo nel dettaglio quali sono le quantità di colesterolo contenute nelle diverse tipologie di salume: