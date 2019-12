Alimentazione e salute dell’occhio: 9 cibi che proteggono la vista

Un’alimentazione sana ed equilibrata è fondamentale non solo per mantenere la linea ma anche per preservare la salute del nostro organismo. Quando parliamo di salute ci riferiamo anche a quella dei nostri occhi: alcuni nutrienti, infatti, contribuiscono fortemente alla prevenzione di un numero infinito di disturbi alla vista. Molte malattie che colpiscono il sistema visivo hanno un’origine genetica, come nel caso del retinoblastoma, altre sono legate a carenze nutrizionali e a fattori ambientali, altre, ancora, sono determinate da altre malattie come il diabete (l’alterazione dei livelli di glucosio nel sangue può portare allo sviluppo della cataratta, della retinopatia diabetica o dell’edema maculare diabetico). In tutti e tre i casi un’alimentazione corretta associata a uno stile di vita sano possono prevenire o frenare l’evoluzione della malattia. Ma quali sono gli alimenti che proteggono gli occhi e migliorano la vista? Li abbiamo chiesti alla dott.ssa, biologa nutrizionista, Diana De Falco.

“Per mantenere sani i nostri occhi e migliorare la nostra vista dobbiamo introdurre nella nostra alimentazione quattro gruppi di nutrienti:

Le Vitamine. In particolare le vitamine A, C ed E, grazie al loro contenuto di antiossidanti che aiutano a mantenere in buona salute le cellule e i tessuti oculari, rallentando il progredire del calo della vista legato all’età.

La Zeaxantina e la Luteina. Molte ricerche hanno dimostrato che questi antiossidanti, noti anche come carotenoidi, riducono il rischio e rallentano la progressione di patologie oculari croniche.

Gli Omega-3. Si pensa che questo acido grasso essenziale svolga un ruolo importante nello sviluppo visivo di neonati e bambini. Una dieta povera di Omega-3 si associa a problematiche oculari. Anche l'occhio secco, un disturbo della funzione di lacrimazione, è stato collegato alla carenza di questo acido grasso.

I Minerali. I minerali Zinco e Rame aiutano l'organismo ad assorbire i nutrienti e le vitamine. Una ricerca su larga scala ha dimostrato che quantità elevate di vitamine antiossidanti combinate con ossido di zinco e ossido rameico (una forma di rame) contribuiscono a rallentare la progressione del calo della vista legato all'età.

Vediamo, ora, quali sono gli alimenti che proteggono la vista e mantengono l’occhio in buona salute: