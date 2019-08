I 9 cibi che aiutano a prolungare l’abbronzatura

Le vacanze stanno per terminare, e insieme a loro ci prepariamo a salutare anche la tintarella. Tutti vorremmo mantenere una pelle colorata il più a lungo possibile. Per farlo basta introdurre nella propria alimentazione i cibi giusti. Ma quali sono questi alimenti alleati dell’abbronzatura? Ce li svela la dott.ssa, biologa e nutrizionista, Daniela Vitiello.

“Gli alimenti “amici” dell’abbronzatura sono quelli ricchi di vitamine C, A ed E , carotenoidi, antiossidanti e omega 3, in quanto favoriscono l’assorbimento delle suddette vitamine. I carotenoidi stimolano la sintesi di melanina (quella che favorisce l’abbronzatura), la vitamina C svolge una funzione importante nella formazione del collagene, fondamentale per l’elasticità della pelle, mentre la E è la vitamina anti-ossidante e anti-aging per eccellenza, contrasta l’invecchiamento cellulare. Ma vediamo quali sono i cibi consigliati: