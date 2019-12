Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

NAPOLI – Auguri di Natale alla Cardiochirurgia Pediatrica del Monaldi L’Azienda dei Colli con la Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare e l’UOC di Cardiologia Pediatrica dell’Ospedale Monaldi, dopo il successo dell’evento “Natale ai Colli”, ha programmato, per mercoledì 18 dicembre, una manifestazione per gli auguri di Natale, dedicata ai pazienti della struttura diretta dalla Professoressa Maria Giovanna Russo. La Direzione Strategica dell’Azienda, nella persona del Direttore Generale Dr. Maurizio Di Mauro, ha promosso l’iniziativa, proposta dal Movimento di Crescita Civile, associazione di volontariato presieduta dall’avvocato Gerardo Avallone. La festa si terrà presso il Centro Ricerche del nosocomio napoletano, eccellenza di rilevanza nazionale e di alta specializzazione.