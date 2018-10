Il caffè fa bene alla fertilità degli uomini: lo studio

Buone notizie per chi beve caffè, in particolare per il sesso maschile. La bevanda più amata dai napoletani, infatti, fa bene alla fertilità degli uomini e berlo prima di provare ad avere un figlio aumenta le possibilità del concepimento.

Lo afferma una ricerca condotta negli Stati Uniti su 500 coppie, che ha rilevato che il giusto livello di caffeina negli uomini nella settimana prima che la coppia facesse sesso raddoppiava le possibilità di una gravidanza. Secondo lo studio - riportato da EuropaToday - basterebbero infatti due tazzine di caffè al giorno.

"Siamo rimasti piuttosto sorpresi. Questi risultati evidenziano l'importanza di certi fattori nello stile di vita durante le finestre sensibili della riproduzione", ha dichiarato Sunni Mumford, dello Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, del Maryland, che ha guidato lo studio.

"La caffeina previene la decomposizione di sostanze chimiche come adenosina trifosfato e guanosina trifosfato, quindi è disponibile più energia per le cellule, compresi gli spermatozoi, in modo che possano nuotare più velocemente o più a lungo", ha spiegato al Times Sheena Lewis, esperta di riproduzione alla Queen’s University Belfas, e per la dottoressa questa "e’ una buona notizia perché molti casi di sterilità sono causati da spermatozoi che sono nuotatori deboli". Questi risultati contraddicono studi precedenti che suggerivano che tè e caffè potessero danneggiare la fertilità maschile. L'anno scorso una review di 28 articoli sugli effetti dell’assunzione di caffeina sullo sperma, pubblicati sul Journal of Nutrition, aveva rilevato che questa potrebbe danneggiare il Dna degli spermatozoi.

LA NOTIZIA SU EUROPATODAY