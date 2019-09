“Perché Caserta Sì e Napoli no?” Percorsi appropriati ed efficienti sull’autismo: il convegno

Si terrà il 27 settembre 2019 alle 9 a Mugnano di Napoli presso la Sala consiliare del Comune (piazza Municipio, 1) il convegno sull’autismo dal titolo “Perché Caserta Sì e Napoli no?... percorsi appropriati ed efficienti sull’autismo... perché a noi no".

La giornata è organizzata dall’ASSOCIAZIONE ONLUS “LA FORZA DEL SILENZIO” in collaborazione con i genitori dei ragazzi affetto di autismo e gode del patrocinio del comune ospitante tema centrale del convegno è quello di creare una Rete Sociale sull’autismo tra istituzioni politiche, istituti scolastici, famiglie, enti ecclesiastici, associazioni e le cooperative sociali, al fine di contribuire a dare un aiuto concreto e soddisfare i bisogni dei bambini autistici e a quelli delle loro famiglie.

Per l’occasione, esperti in materia di sanità e autismo, illustreranno il metodo ABA, già sostenuto e autorizzato dall’ASL di Caserta, attraverso “voucher Aba”, che con il coinvolgimento di tutte le figure professionali, familiari e sociali che partecipano alla crescita del bambino, porta miglioramenti dei sintomi dei disturbi dello spettro autistico, delle difficoltà emotive, delle abilità sociali e comunicative.

Sul fronte sanitario e per i servizi a favore delle persone affette da autismo, interverranno esponenti della REGIONE CAMPANIA dell’ASL CE e dell’ASL NAPOLI 2 NORD per discutere anche sulla necessità, oltre ai processi diagnostici precoci, di definire da parte dei servizi una presa in carico globale per tutto l’arco della vita potenziando i servizi sanitari.