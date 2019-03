Assistenza legale gratis per i casi di malasanità

Accordo tra Cittadinanza attiva e Fedeconsumatori per tutelare i cittadini napoletani dalla malasanità. Si tratta di un primo accordo che punta all'assistenza legale ai cittadini che subiscono danni dalla Sanità pubblica. A Napoli si vive, mediamente, due anni in meno rispetto a Milano. I milanesi muoiono a 83 anni, i napoletani a 81. Un dato che riguarda anche il livello dei servizi sanitari delle due Regioni. Al centro dell'attenzione delle due associazioni, anche le lunghe liste d'attesa per i paizenti di Napoli.